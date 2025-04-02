فعاليات ترفيهية متنوعة بالواجهة البحرية بجدة

جدة : البلاد

تشهد الواجهة البحرية بمدينة جدة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك توافد الأهالي والزوار الذين فضلوا الاحتفاء بالعيد في الواجهة البحرية بمدينة جدة، مستمتعين بالأجواء المعتدلة وإطلالة البحر، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وتقضي العائلات أوقاتها في هواية الصيد في الأماكن المخصصة أو على المسطحات الخضراء، ومسارات المشي المطلة على البحر، إضافة إلى الاستمتاع بالألعاب والفعاليات المصاحبة، التي شملت عروضًا ترفيهية ومسيرات استعراضية في عددٍ من المواقع على واجهة الكورنيش.

يذكر أن أمانة جدة أطلقت فعاليات منوعة للاحتفاء بعيد الفطر 1446هـ في عدة مواقع رئيسة بمختلف أرجاء المحافظة، وسط حضور وتفاعل كبير من الأهالي والزوار.