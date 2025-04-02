غداً الخميس.. انطلاق كأس آسيا تحت 17 عامًا في السعودية

الرياض – هاني البشر

تنطلق غدًا الخميس منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل الجاري بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك في مدينتي جدة والطائف.

تقام البطولة بنظامها الجديد، الذي يشهد صعود المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025.

وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي قد أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي صاحب الضيافة على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، وتايلاند، والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وأستراليا، وفيتنام، والإمارات.

وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن، وأفغانستان، وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، وطاجيكستان، وعمان وكوريا الشمالية.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بالمنتخبات المشاركة في البطولة، التي اكتمل وصولها إلى المملكة؛ استعدادًا لخوض المنافسات، متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة، وتقديم بطولة قوية تعكس مستوى الكرة الآسيوية.

وأضاف المسحل: إن استضافة المملكة لكأس آسيا تحت 17 عامًا يأتي امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها المملكة في الفترة الأخيرة؛ كوجهة رائدة للأحداث الرياضية والكروية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تعكس التزام المملكة بدعم وتطوير كرة القدم الآسيوية، معربًا عن تطلعه لمنافسات قوية في البطولة، تساهم في تطوير كرة القدم السعودية والآسيوية.