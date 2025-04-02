صافرة سويسرية تضبط لقاء القادسية والرائد

الرياضةصافرة سويسرية تضبط لقاء القادسية والرائد صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1446 هـ 2 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن طاقم تحكيم مباراة القادسية والرائد، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويدير السويسري أورس شنايدر مباراة القادسية والرائد في كأس الملك، ويعاونه مواطنيه ماركو زوركر وبنيامين زوركر، بينما سيكون خالد الأحمري حكمًا رابعًا. ويتواجد السويسري فيداي سان كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي. وكان الاتحاد قد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبور عقبة الشباب في نصف النهائي بنتيجة 3-2، وينتظر الفائز من مباراة القادسية والرائد.