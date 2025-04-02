جيسوس يوافق على تدريب منتخب البرازيل

البلاد- جدة

أعطى البرتغالي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، موافقة مبدئية لتدريب منتخب البرازيل، ولكن اشترط أن يبدأ مهام عمله في شهر يوليو أي بعد فراغ الهلال من المشاركة العالمية.

وقبل أيام، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إقالة مدرب بلاده دوريفال جونيور؛ بعد هزيمته المذلة أمام مضيفه الأرجنتيني 1-4 الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأكد الحساب الرسمي لـ “الإخبارية”، على منصة إكس، أن البرتغالي جورجي جيسوس ملتزم بإكمال عقده حتى نهاية مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعمل على محادثات مع جيسوس، الذي يبدو أنه الخطة البديلة الأكثر قابلية للتطبيق.

وأشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي أجرى اتصالات مع المدرب البرتغالي بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، وأصبحت المفاوضات متقدمة بين الطرفين بالوقت الحالي.

وأكدت أن جيسوس لا يمانع من تدريب البرازيل، ولكن شرطه الوحيد هو البقاء مع الهلال حتى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في 3 مايو المقبل، حال الوصول إليه.