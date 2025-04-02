بعد وداع كأس الملك.. بيان ناري من الشباب ضد التحكيم

البلاد- جدة أصدر نادي الشباب بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بعد الخسارة 2/3 أمام الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الشباب في بيانه: “نعرب عن استيائنا من الظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له الفريق في مباراة الاتحاد، الذي أسهم بشكل مباشر في خروج الفريق من بطولة كأس الملك”. وأضاف:” نطالب بإجابات شفافة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحاسبة المتسببين في هذا الإخفاق التحكيمي المتكرر؛ حفاظاً على حقوق النادي وعدالة تكافؤ الفرص بين الأندية”. وأوضح، أن الفريق بذل مجهوداً كبيراً على مدار الموسم سعياً لتحقيق هذا اللقب الغالي، وقدَّم الفريق مستويات فنية مميزة استحق معها أن يُعامل بعدالة من حكَم اللقاء داخل أرضية الملعب، وهو ما لم يتحقق للأسف في مباراة الاتحاد، نتيجة قرارات تحكيمية أثرت بشكل مباشر في مجريات المباراة ونتيجتها. وأشار البيان إلى أن إدارة النادي كانت قد تواصلت مسبقًا مع رئيس لجنة الحكام لمطالبته بتعيين حكم على قدر من الكفاءة لهذه المواجهة الحاسمة، إلا أن الرد جاء بعدم توفر حكم نخبة، وهو ما عدَّته الإدارة اعترافًا رسميًا بعدم توفير الطاقم التحكيمي المناسب لحجم اللقاء. وأكد أنه عند تسريب اسم الحكم المكلف بإدارة المباراة بادرت الإدارة بمخاطبة رئيس اللجنة مجددًا، مرفقة تقارير فنية موثقة توضح الأخطاء الجسيمة السابقة لهذا الحكم، محذرة من تكرارها في مباراة الاتحاد، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بعدم الاستجابة، مضيفاً: “إن ما حدث يضع علامات استفهام كبيرة حول آلية تعيين الحكام وإدارة المباريات المصيرية”.