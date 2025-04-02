القادسية يصعق الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
صعق فريق القادسية ضيفه الرائد، بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليتأهل – للمرة الأولى- إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.
انتظر فريق القادسية حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع؛ من أجل خطف هدف التأهل القاتل، بعدما باغت إزيكويل فرنانديز الجميع بتمريرة بينية خلف دفاعات الرائد، لتجد المخضرم أوباميانج، الذي سجلها داخل شباك الحارس مورييرا.
نجح فريق القادسية في تسجيل حضوره في نهائي كأس الملك بحثًا عن اللتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، ويضرب موعدًا ناريًا مع الاتحاد في المشهد الختامي، بعدما تجاوز النمور عقبة الشباب بشق الأنفس بثلاثية مقابل هدفين.