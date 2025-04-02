الدولية

العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1446 هـ       2 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رجل حي من تحت أنقاض فندق في ميانمار.

فقد أعلن مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً انتشل حياً بعد خمسة أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 2700 شخص.

وأفادت إدارة الإطفاء والمجلس العسكري الحاكم بأن الشاب أُنقذ على يد فريق مشترك من رجال الإنقاذ من ميانمار وتركيا من بين أنقاض المبنى في العاصمة نايبيدا

وكان الزلزال المدمر الذي ضربت البلاد يوم الجمعة الماضي وبلغت قوته 7.7 درجة على سلم ريختر، أحد أقوى الزلازل التي شهدتها ميانمار منذ 100 عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *