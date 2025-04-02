العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار

البلاد : وكالات

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال رجل حي من تحت أنقاض فندق في ميانمار.

فقد أعلن مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً انتشل حياً بعد خمسة أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 2700 شخص.

وأفادت إدارة الإطفاء والمجلس العسكري الحاكم بأن الشاب أُنقذ على يد فريق مشترك من رجال الإنقاذ من ميانمار وتركيا من بين أنقاض المبنى في العاصمة نايبيدا

وكان الزلزال المدمر الذي ضربت البلاد يوم الجمعة الماضي وبلغت قوته 7.7 درجة على سلم ريختر، أحد أقوى الزلازل التي شهدتها ميانمار منذ 100 عام.