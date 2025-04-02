الزمالك المصري يتعادل مع ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية

البلاد- جدة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء، في ذهاب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة محاولات قليلة على المرمى من جانب لاعبي الفريقين، لتنتهي مواجهة الذهاب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم إلى مباراة الإياب. الجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي؛ سوف تجمع بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 9 من شهر أبريل الجاري. وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش أرضية ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، وتنطلق عند الساعة السايعة مساء بتوقيت السعودية.