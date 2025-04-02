الرائد يتعاقد مع ريزتش قبل مواجهة القادسية

الرياضةالرائد يتعاقد مع ريزتش قبل مواجهة القادسية صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1446 هـ 2 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الرائد تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش، أمس الثلاثاء، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي إيدير هيلمان. جاء تعاقد الرائد مع كرشمير ريزتش عقب إنهاء التعاقد مع إيدير هيلمان، عقب موافقة لجنة الاستدامة المالية على رحيله. ويستعد فريق الرائد لمواجهة مرتقبة أمام القادسية، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويحتل فريق الرائد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بعد مرور 25 جولة.