الجمعة.. انطلاق جولة الديربيات في دوري روشن

البلاد- جدة تنطلق، بعد غدٍ الجمعة، الجولةُ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 3 مباريات بين الخلود وضيفه التعاون، والأخدود ضد العروبة، والهلال يستضيف النصر.

وتستكمل مباريات الجولة الـ 26 يوم السبت المقبل، بثلاث مباريات الأولى في ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق، والثانية بين ضمك ومضيفه الرياض، وديربي جدة بين الأهلي وضيفه الاتحاد. وتختتم مباريات الجولة، الأحد المقبل، بـ 3 مباريات الأولى ستجمع بين الفيحاء وضيفه الفتح، والثانية يحل الخليج ضيفًا على الرائد، ويواجه الوحدة نظيره الشباب. ديربي الرياض يستضيف الهلال نظيره النصر، مساء الجمعة، في ملعب المملكة آرينا، بالجولة الـ 26 لدوري روشن السعودي للمحترفين. ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة. ديربي الشرقية يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره القادسية، مساء السبت، في الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين. ويتواجد فريق القادسية في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 35 نقطة. ديربي جدة يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة ديربي جدة بين الأهلي وضيفه الاتحاد، مساء السبت، في الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين. يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.