اشتهر بدور باتمان.. وفاة الممثل الأميركي فال كيلمر

البلاد : وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بوفاة الممثل الأميركي فال كيلمر عن عمر ناهز 65 عاما. ونقلت الصحيفة عن ابنته مرسيدس كيلمر أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي.

تألق كيلمر في أفلام مثل توب جن وذا دورز وباتمان فوريفر واكتسب شهرة كبيرة بتأدية الأدوار الشريرة في هوليوود.

ولد كيلمر في كاليفورنيا وكان أحد أبرز نجوم هوليوود في التسعينيات.

وكان قد ظهر لأول مرة في فيلم توب سيكرت! عام 1984 قبل أن يظهر في في الفيلم الكوميدي ريل جنيس عام 1985.

وزادت شهرته بعد ذلك خلال مشاركته مع توم كروز في الفيلم الناجح توب جان عام 1986.