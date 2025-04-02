أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ

البلاد- جدة

انطلق اليوم الأربعاء معسكر المنتخب السعودي للسيدات في مدينة الدمام، الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل 2025، كما يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب لمواصلة تحضيراته للبطولات المقبلة.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين دوليتين، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب سريلانكا يوم السبت 5 أبريل، ثم يخوض مباراته الثانية أمام منتخب هونغ كونغ يوم الثلاثاء 8 أبريل، وستُقام المباراتان على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي.

كما استدعى المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني، لويس كورتيس، 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر، وهن:” منى عبدالرحمن، ليلى علي، سارة خالد، بيان صدقة، نوف سعود، شروق الهوساوي، ليان جوهري، أسيل أحمد، رغد مخيزن، أميرة أبو السمح، فاطمة منصور، لانا عبدالرزاق، مباركة محمد، سارة الحمد، صبا توفيق، مرام اليحيا، موضي عبدالمحسن، عذى فهد، مريم التميمي، شيماء بلال، البندري مبارك، هلا خاشقجي، فدوى خالد، بسمة نواف”.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز مستوى المنتخب من خلال المباريات الودية والتدريبات المكثفة، استعداداً للمنافسات القادمة، التي تتضمن أول مشاركة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2026 في يونيو المقبل.