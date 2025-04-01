هيئة التراث تنفذ مبادرة استقبال ومعايدة زوار قرية ذي عين

الباحة : البلاد

نفّذت هيئة التراث خلال أيام عيد الفطر مبادرة لاستقبال وتهنئة زوار قرية ذي عين التراثية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بالشراكة مع إمارة المنطقة.

وتضمنت المبادرة ركنًا للضيافة قُدمت فيه هدايا للزوار، إلى جانب تقديم معلومات شاملة عن منطقة الباحة بشكل عام، وعن قرية ذي عين التراثية بشكل خاص.

وتتميز القرية بتاريخها العريق الذي يمتد عبر السنين، وتقع على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، وشيدت من الحجارة مع أسقف من أشجار العرعر التي جُلبت من الغابات القريبة، وزُينت شرفاتها بأحجار المرو الكوارتز المرتبة على شكل مثلثات متلاصقة، وتحتوي على حصون دفاعية أُنشئت في الماضي لحمايتها من الهجمات أو لأغراض المراقبة، وتتمتع ببيئة زراعية مثالية، خاصة لزراعة الكادي والموز، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة.