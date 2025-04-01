الرياضة في جولة العيد بدوري يلو.. الحزم في اختبار جدة.. والزلفي يواجه الجندل

محمود العوضي- جدة تنطلق غدًا الأربعاء منافسات” جولة العيد” السابعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي يستأنف نشاطه بعد توقف دام أكثر من أسبوعين؛ بسبب التوقف الدولي. قبل 8 جولات من النهاية، يتصدر نيوم جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الحزم صاحب الوصافة، فيما يحل النجمة ثالثًا بـ47 نقطة. وتقام الأربعاء 3 مباريات؛ حيث يلتقي الزلفي مع الجندل، وأحد مع الصفا، فيما يحل الحزم ضيفًا على جدة. الزلفيx الجندل يحل الزلفي في المركز 12 برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الجندل صاحب المركز الـ 11، وهو ما يعكس أهمية المباراة للفريقين الباحثين عن الابتعاد أكثر عن منطقة الخطر. أحدx الصفا يستقبل أحد ضيفه الصفا في مباراة حاسمة للفريقين في مهمتهما الصعبة من أجل لقاءات ينتظر أن تشهد إثارة ندية، تجمع بين أحد والصفا؛ إذ يحل أحد في المركز الأخير برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الصفا في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة. الحزمx جدة يسعى الحزم لمواصلة انتصاراته والاقتراب من الصدارة، أو على الأقل تعزيز موقعه في مركز الوصافة، وذلك عندما يحل ضيفًا على جدة الباحث هو الآخر عن فوز جديد يعيده إلى مراكز ملحق الصعود؛ إذ يحل ثامنًا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المركز السادس “آخر مراكز البلاي أوف”.