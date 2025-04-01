صافرة ألمانية تضبط مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والشباب، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الاتحاد والشباب في كأس الملك، ويعاونه مواطنيه كريستوف غونش وكريستيان ديتز، بينما سيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا. ويتواجد الألماني بينجامين براند كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي. وكان الاتحاد قد تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبور عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما تأهل الشباب على حساب الفيحاء بنتيجة (2-1).