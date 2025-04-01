شاهد| الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان المنصور
حجز فريق الاتحاد مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما قلب الطاولة على ضيفه الشباب في الوقت القاتل إلى فوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء بجدة، في نصف نهائي أغلى الكؤوس.
سجل للاتحاد فابينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 14، وأدرك جوانكا التعادل للشباب في الدقيقة 64، بعدما أبعد حسن كادش رأسية من على مشارف منطقة الجزاء لتسقط أمام جوانكا الذي أطلق العنان لتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
بعدها أرسل يانيك كاراسكو عرضية بالمقاس عند الدقيقة 67، ارتقى لها كريستيان جوانكا ليسدد رأسية رائعة داخل شباك رايكوفيتش.
ضغط الاتحاد بقوة من أجل تفادي الإقصاء من الكأس، حيث ألقى بلان بكافة الأوراق الرابحة فوق الميدان بدخول عبدالعزيز البيشي وحسام عوار وصالح الشهري، وبالفعل نجح دانيلو بيريرا في إدراك التعادل القاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت المبدد. ثم عاد اللاعب نفسه ليخطف هدف التأهل في الدقيقة 90+9.
وينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة القادسية أمام الرائد، التي تُقام مساء غدٍ الأربعاء، في مهمة البحث عن اللقب الغائب عن خزانة النمور منذ 7 مواسم.
الاتحاد يعايد جماهيره بالوصول إلى #نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆🎁
🎥 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الاتحاد_الشباب
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/ESyg3dqqhh
— SSC (@ssc_sports) April 1, 2025