الرياضة

تعرف على التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والشباب

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1446 هـ       1 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر كل من لوران بلان مدرب الاتحاد، وفاتح تريم مدرب الشباب، على التشكيل الذي سيخوض به الثنائي مواجهة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يتنافس الاتحاد والشباب مساء اليوم الثلاثاء على بطاقة الترشح إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب على النحو التالي:

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الشباب

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عبدالإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، عوض الناشري.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، صالح الشهري.

تشكيل الشباب المتوقع ضد الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع – محمد الثاني، ويسلي هوديت، نادر الشراري، روبرت رينان.

خط الوسط : جلين كامارا، مصعب الجوير، دانيل بودينسي، جياكومو بونافنتورا، كريستيان جوانكا.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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