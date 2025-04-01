الهلال يستعيد المصابين قبل ديربي النصر

الرياض – محمد الجليحي

بات من المؤكد جاهزية لاعبي الهلال المصابين، قبل مواجهة النصر في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وتنفس جيسوس مدرب الهلال الصعداء بعودة الصربي سافيتش، وعلي البليهي، وياسر الشهراني ومحمد كنو، الذي أصيب مع المنتخب قبل مواجهة الصين في تصفيات كأس العالم، وتم استبعاده.

كما أصبح الهداف الصربي ميتروفيتش جاهزًا للمشاركة من بداية المباراة، بعد الوعكة الصحية التي أصابته بعد مشاركته مع الفريق أمام الفيحاء.

واكتفى جيسوس خلال اجازة أيام الفيفا بمنح الفريق أجازة لخمسة أيام مع اجراء مباراة ودية واحدة فقط أمام فريق الدرعية، انتصر خلالها الهلال بثلاثة أهداف وأكدت جاهزية الفريق.

فيما يغيب المدافع كانسيلو بداعي الإصابة، واستمراره في أداء البرنامج العلاجي المقرر له، فيما سيغيب المدافع حسان تمبكتي بسبب تراكم البطاقات الملونة.

ويسعى الأزرق صاحب الرصيد النقطي 57 نقطة لخطف العلامة الكاملة؛ لملاحقة الاتحاد المتصدر بـ61 نقطة، وتقليص الفارق النقطي بينهما.