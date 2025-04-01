الرئيس الأوكراني: كييف مستعدة لوقف نار غير مشروط

البلاد – وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، استعداد بلاده لوقف إطلاق النار غير المشروط، مبيناً أنها أثبتت ذلك بالفعل.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن فريقاً قانونياً يعمل حاليا على مسودة صفقة المعادن لتقديمها لواشنطن.

وأضاف أنه سيجتمع يوم الجمعة مع ممثلين عن مجموعة صغيرة من الدول المستعدة للمساهمة في فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا وذلك في وقت تسعى فيه كييف جاهدة إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا، مشيراً إلى أنه ينتظر إجابات “أكثر واقعية” من حلفاء كييف بشأن استعدادهم للمساهمة في مثل هذه القوة، وهي مبادرة تعارضها روسيا بشدة.

وحث زيلينسكي واشنطن على تعزيز العقوبات على روسيا، قائلاً إنها تمتلك كل الأدوات اللازمة للقيام بذلك. وأضاف “كييف تقدم لواشنطن أدلة على انتهاكات روسية لوقف إطلاق النار بشكل يومي”.

بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تلتزم 100% بوقف استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال: “الجيش الروسي يلتزم بالحظر الذي أمر الرئيس بالالتزام به بدقة، خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس”.

كما أكد لافروف أن روسيا سلمت قائمة إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بانتهاكات أوكرانيا لاتفاق حظر مهاجمة منشآت الطاقة.