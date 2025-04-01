الخميس.. انطلاق كأس آسيا تحت 17 عامًا بمشاركة الأخضر

تنطلق الخميس المقبل نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا التي تستضيفها السعودية، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، في مدينتي جدة والطائف.
وتقام أولى مباريات الجولة الافتتاحية في المنافسة بمواجهة تجمع أوزبكستان حامل اللقب في عام 2012، بنظيره التايلاندي بطل عام 1998، على ملعب نادي عكاظ بالطائف عند الساعة السادسة مساءً، في حين يستضيف المنتخب السعودي؛ الذي يمتلك في سجله بطولتي عامي 1985-1988، نظيره الصيني الذي يمتلك في سجله بطولتي عامي 1992-2004، عند الساعة الثامنة والربع على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وفي اليوم التالي، يلتقي على ملعب نادي عكاظ المنتخب الأسترالي بنظيره منتخب فيتنام، في حين يلتقي المنتخب الياباني على ملعب مدينة الملك فهد، بنظيره الإماراتي، ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة مواجهة تجمع منتخبي كوريا الجنوبية وإندونيسيا، ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مواجهة منتخب اليمن بنظيره منتخب أفغانستان.
وفي الخامس من أبريل تختتم مواجهة الجولة الأولى بمواجهتين تجمع الأولى منتخب طاجيكستان بنظيره عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويلتقي كوريا الشمالية بنظيره المنتخب الإيراني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل. وتشهد البطولة التي ستُلعب على 4 ملاعب؛ وهي مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ومدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وملعب نادي عكاظ في الطائف، نظامًا جديدًا يتيح تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في دولة قطر في نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ما يعكس تطور المنافسة في كرة القدم الآسيوية.
وتضم البطولة 4 مجموعات وجاء “المستضيف” المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، على رأس المجموعة الأولى التي تضم منتخبات أوزبكستان، وتايلاند، والصين، وتضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان، وأستراليا، وفيتنام، والإمارات، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، واليمن، وأفغانستان، وإندونيسيا، والرابعة منتخبات إيران، وطاجيكستان، وعمان، وكوريا الشمالية.
يُذكر أن المنتخب الياباني يُعد أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب بعد أن حققها 4 مرات أعوام (1994-2006-2018-2023)، ويمتلك كل من المنتخب السعودي والكوري الجنوبي والكوري الشمالي والصين وعُمان لقبين، وتمتلك منتخبات قطر وإيران وأوزباكستان وتايلاند والعراق لقبًا وحيدًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م