الرياضة الإصابة تنهي موسم حارس الخليج صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1446 هـ 1 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الخليج رسميًا عن انتهاء موسم حارس مرماه، البوسني إبراهيم سيهيتتش، بعد تأكد إصابته بكسور في الكتف. ونشر الخليج بيانًا رسميًا عبر حسابه بمنصة “إكس” أشار فيه إلى إصابة سيهينش بكسور في مفصل الكتف وخضوعه لعملية جراحية. وأكد الخليج أن الحارس سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري؛ لخضوعه لفترة علاج وتأهيل بعد الجراحة التي سيقوم بها. ويحتل الخليج المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة.