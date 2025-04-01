إطلاق مهمة “فلك” البحثية السعودية إلى الفضاء بنجاح

البلاد- الرياض

أعلنت “فلك لعلوم وأبحاث الفضاء”، المدعومة من مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، نجاح إطلاق مهمتها البحثية إلى الفضاء، ضمن صاروخ “فالكون 9” لشركة “سبيس إكس” الأمريكية للفضاء.

– أول مهمة بحثية عربية تُنفذ من قِبل منظمة غير ربحية

وأضافت أن مهمة فلك انطلقت نحو المدار القطبي، حاملةً معها التجارب البحثية السعودية. وأوضحت أن مهمة “فلك” أول مهمة بحثية عربية تُنفذ من قِبل منظمة غير ربحية، وستسهم جودة مخرجاتها في إعادة تعريف بروتوكولات صحة العيون في الفضاء.

من جهتها، أعلنت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن الصاروخ “فالكون 9” انطلق اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 01:46 بتوقيت غرينيتش من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

ويشارك في هذه المهمة الخاصة، التي أطلق عليها اسم “Fram2″، أربعة أشخاص من خلفيات متنوعة، ليسوا من رواد الفضاء المحترفين. ومن المقرر أن تحلّق فوق القطبين الشمالي والجنوبي للأرض.

ويتألف طاقم الرحلة من قائد المهمة تشون وانغ، وهو رائد أعمال في مجال العملات المشفرة، والمخرجة النرويجية يانيكه ميكلسن، والأسترالي الذي استكشف القطبين كمرشد إريك فيليبس، والباحثة الألمانية المتخصصة في الروبوتات رابيا روغه.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة في الفضاء ما بين 3 و5 أيام، وستسمح بإجراء أكثر من 20 تجربة علمية، بما في ذلك التقاط أول صور بالأشعة السينية في الفضاء، وزراعة الفطر في ظل انعدام الجاذبية. وثمة تجارب عدة يمكن الاستفادة منها في الرحلات المستقبلية إلى المريخ.