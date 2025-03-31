4 مواجهات نارية في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

البلاد- جدة

ترفع 6 فرق عربية راية إبقاء هيمنة دول الشمال على مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، المستمرّة منذ عام 2017، فيما يتطلع قطبا جنوب أفريقيا ماميلودي صنداونز، وأورلاندو بايرتس إلى إعادة اللقب إلى الجنوب، الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية.

يلعب ماميلودي مع الترجي التونسي، وأورلاندو بايرتس مع مولودية الجزائر، بينما تتجه الأنظار إلى قمتين عربيتين، الأولى بين الأهلي المصري حامل اللقب 12 مرّة قياسية، والهلال السوداني، والثانية بين الجيش الملكي المغربي، وبيراميدز المصري.

مهمة صعبة

سيكون لزامًا على الأهلي الساعي إلى لقبه الثالث تواليًا بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الحذر الشديد عندما يستضيف الهلال على ملعب القاهرة الدولي.

فالعملاق السوداني كان أول الواصلين إلى دور الثمانية، وتصدر مجموعة صعبة، ويمتلك مدربًا محنكًا هو الكونغولي الديموقراطي فلوران إيبينغيه الضليع بملاعب القارة.

طالب كولر لاعبيه بالتركيز الكامل، والحضور الذهبي والبدني التام لهذه المواجهة، حاشدًا قوّته الضاربة المعتمدة على أصحاب الخبرة؛ على غرار الحارس محمد الشناوي والظهير المغربي يحيى عطية الله، ومواطنه المدافع أشرف داري، ولاعب الوسط إمام عاشور، فضلاً عن المهاجم المغربي أشرف بنشرقي الذي سيظهر للمرّة الأولى في المسابقة بألوان نادي القرن، فيما يغيب عن الفريق الثلاثي كريم فؤاد، والمغربي رضا سليم، وطاهر محمد طاهر؛ بسبب الإصابة.

أما الهلال السوداني؛ فتحوم الشكوك حول مشاركة قائده محمد عبد الرحمن “غربال” بسبب الإصابة، ما يُعد ضربة قوية لخطط إيبينغيه، الذي لا يزال يمتلك أسماء لها بصمتها هذا الموسم مع الفريق، لا سيما المهاجم المالي أداما كوليبالي (19 عاماً).

وأكد كوليبالي أنّ فريقه يدخل اللقاء أمام الأهلي برغبة كبيرة في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية. وأوضح:” اللعب على أرض الخصم يمثل تحدياً كبيراً للفريق، علينا التحكم في مجريات اللقاء بحكمة، واتباع تعليمات المدرب بدقة لضمان تحقيق الفوز”.

الترجي بقيادة جديدة

يحل الترجي ضيفاً مزعجاً على ماميلودي صنداونز في بريتوريا في أهم مواجهات دور الثمانية، آملاً في تكرار ما حققه الموسم الماضي، عندما هزمه ذهاباً وإياباً في طريقه إلى النهائي الذي خسره أمام الأهلي.

ويعي فريق “باب سويقة” صعوبة هذه المواجهة، لكنه يأمل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تعزز حظوظه في العبور إلى الدور نصف النهائي قبل لقاء العودة في رادس.

وسيكون متاحاً للمدرب الجديد ماهر الكنزاري الاعتماد على الثلاثي البرازيلي ردوريغو رودريغيز، وأشرف الجبري، والمدافع الجزائري محمد أمين توغاي، بعد غيابهم عن صفوف الفريق طيلة الأسابيع الماضية للإصابة. لكن سيغيب الظهير الأيمن محمد بن علي، ومتوسط الميدان التوغولي روجيه أهولو، فضلاً عن ياسين مرياح.

وسيكون الترجي في مواجهة خاصة مع مدربه السابق البرتغالي ميغيل كاردوزو، الذي يشرف على صنداونز حالياً.

وتحدث المدرب عن المواجهة قائلاً: “نواجه فريقاً قمت بتدريبه في الموسم الماضي، وأعرف كيف سيستعدون”.

وانتقد كاردوزو جولة مباريات فريقه محلياً ما يؤثر على جاهزية لاعبيه بدنياً: “صنداونز هو الذي سيمثل جنوب أفريقيا في كأس العالم للأندية، وهو الذي فاز بالدوري 7 مرات، ويستحق بعضاً من الاهتمام من جانب المسؤولين”.

– قمة عربية متكافئة

ويستضيف بيراميدز المصري الطامح إلى صنع المفاجأة في البطولة على ملعب الكلية الحربية العائد إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد غياب طويل جداً، الجيش الملكي المغربي.

ويقود الزعيم المغربي المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس، الذي رفع من مستوى الفريق وأداءه بعدما خلف الفرنسي أوبير فيلو.

وقال حارس الجيش حمزة الحمياني عن اللقاء: “هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيرامديز، سواء الفوز أو التعادل. بكل تأكيد المباراة لن تكون سهلة لأنّ الفريق المصري صار واحداً من أفضل الأندية الأفريقية في الوقت الحالي، ويملك في صفوفه لاعبين مميزين عينهم على الذهاب لأبعد حد ممكن في دوري أبطال أفريقيا”.

ويمر بيراميدز بأزهى فتراته حالياً مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش؛ إذ يتصدر الدوري المحلي وبلغ نهائي كأس مصر؛ حيث سيواجه الزمالك ويحدوه طموح كبير على المستوى القاري.

ويعوّل الكرواتي على ثلاثي الهجوم رمضان صبحي ومصطفى فتحي والكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي.

ويسعى مولودية الجزائر إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة كبيرة ضد ضيفه أورلاندو بايراتس على ملعب “5 جويلية” في العاصمة الجزائرية.

ويحلم الفريق الجزائري بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحيى باستعادة اللقب القاري بعد نحو نصف قرن على تتويجه الوحيد.

ويعتمد المدرب التونسي على الثنائي الهجومي القوي العاجي كيبري جونيور والغيني محمد ساليو بانغورا، إلى جانب المحليين، لا سيما لاعبي منتخب المحليين؛ على غرار محمد رضا حلايمية وأيوب عبد اللاوي.

ويقود بايرتس المدرب البرازيلي جوزيه ريفييرو، الذي يعوّل على نجوم محليين ويحقق نتائج متباينة.

برنامج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء، بتوقيت السعودية.

(14:00) ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) – الترجي (تونس)

(22:00) الأهلي (مصر) – الهلال (السودان)

مولودية الجزائر (الجزائر) – أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)

بيراميدز (مصر) – الجيش الملكي (المغرب).