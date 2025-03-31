نزوح واسع من رفح بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء

البلاد – غزة

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، حركة نزوح كثيفة عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارًا بإخلاء عدد من المناطق استعدادًا لاستئناف عملياته العسكرية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانًا عبر منصة “إكس”، دعا فيه سكان أحياء عدة، من بينها النصر والشوكة والمناطق الشرقية والغربية، إلى التوجه فورًا إلى مراكز الإيواء في المواصي.

وأكد أدرعي أن الجيش سيواصل القتال “بشدة” بهدف القضاء على القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية في تلك المناطق.

وأظهرت مشاهد ميدانية حشودًا من المدنيين يفرّون سيرًا على الأقدام أو باستخدام الدراجات والعربات المحملة بالمؤن والأمتعة، بينما تنقل بعضهم عبر عربات تجرها الدواب أو شاحنات مكتظة بالمستلزمات الأساسية.

وفي حديثه عن الوضع، قال علي منصور، أحد سكان رفح: “الجيش وزّع خريطة حمراء بالكامل، تطالب بإخلاء المدينة. لا وسائل نقل، ولا مال، اضطررنا لترك كل شيء خلفنا”.

أما نجاح ظاهر، فقد حملت طفلها البالغ تسعة أشهر وسارت على قدميها، مؤكدة أن العائلات تركت ممتلكاتها وأموالها وحتى طعامها خلفها في محاولة للنجاة.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أصدر في مارس الماضي إنذارًا مماثلًا لسكان تل السلطان برفح، قبل تنفيذ عمليات عسكرية هناك بدعوى استهداف بنية حماس التحتية. وكانت رفح قد تعرضت لهجوم واسع قبل عام، في حين استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية هناك منذ 20 مارس، بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين.