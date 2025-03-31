ليفربول يسعى لتعزيز صدارته للبريمرليج بنقاط إيفرتون

البلاد- جدة

تعود عجلة “البرميرليج” إلى الدوران بعد توقف دام أسبوعين، ويحاول ليفربول الاقتراب أكثر فأكثر من لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستقبل جاره إيفرتون في ديربي “مرسيسايد” الأربعاء ضمن المرحلة الثلاثين.

يتصدر ليفربول الترتيب بفارق كبير يبلغ 12 نقطة، قبل تسع مباريات من نهاية الدوري، عن أقرب مطارديه أرسنال، الذي يفتتح المرحلة غدًا الثلاثاء مستضيفًا جاره اللندني فولهام.

يقدم الفريق “الأحمر” أداء ثابتًا هذا الموسم مع مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، ويتألق مهاجمه المصري المخضرم محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين (27)، والتمريرات الحاسمة (17) في إنجاز رائع لابن الثانية والثلاثين.

يسعى ليفربول إلى التعويض من بوابة الدوري، بعد خروجه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وخسارته نهائي كأس الرابطة المحلية أمام نيوكاسل.

-مجريات ساخنة

لا شك أن مواجهة ملعب أنفيلد ستذكر بالمجريات الساخنة لمباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل 2-2 الشهر الماضي، في الديربي الأخير على ملعب غوديسون بارك، قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد.

ويتعين على ليفربول تقييم الحالة البدنية للاعبيه الدوليين بعد فترة التوقف الدولي، خصوصًا حارس مرماه أليسون بيكر، الذي استبدل خلال مباراة البرازيل وكولومبيا بعد تعرضه لإصابة بالرأس. وحال غياب بيكر، يتوقع مشاركة الحارس البديل الإيرلندي كاويمهين كيليهر.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعب الوسط راين خرافنبرخ، الذي انسحب من تشكيلة هولندا. كما يفتقد سلوت بسبب الإصابات المدافعين جو غوميز وترنت ألكسندر-أرنولد.

في المقابل، يسعى إيفرتون بقيادة المدرب المخضرم ديفيد مويس إلى وقف نزيف النقاط، بعد تعادله أربع مرات تواليًا؛ ليحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، علمًا أنه لم يخسر في آخر تسع مباريات في الدوري. وفي 19 زيارة له إلى ملعب أنفيلد، لم يحقق مويس أي انتصار.

– أرسنال وفولهام

بعد غيابه ثلاثة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة عضلية بفخذه، أثرت كثيرًا على نتائج فريقه أرسنال، أصبح الجناح الدولي بوكايو ساكا “جاهزًا” لحمل ألوان الفريق اللندني أمام فولهام.

سجل ابن الثالثة العشرين تسعة أهداف في مختلف المسابقات، لكنه يغيب عن “المدفعجية” منذ 21 ديسمبر الماضي.

قال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا:” بوكايو جاهز. لقد اتخذنا كل التدابير الحذرة حيال إعادته إلى المستطيل الأخضر في الوقت المناسب. لكنه يضغط لأنه راغب بالمشاركة”. وتابع:” احترمنا خيار الوقت، وقمنا بكل شيء كي نكبحه. هو جاهز”.

وعما إذا كان ساكا سيشارك أساسيًا ضد فولهام، أجاب أرتيتا: “نعم، نعم”. وأضاف الإسباني- الذي تنتظره مباراة بالغة الصعوبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب: “ساكا سلاح خطير نعرف مدى تأثيره على الفريق ومدى أهمية دوره. من الرائع أن يعود إلينا”.

وتعرض أرسنال لصفعات متتالية، مع إصابات طويلة الأمد لمهاجمه الأساسيين، فبالإضافة إلى ساكا، افتقد إلى الألماني كاي هافيرتس، والبرازيلي غابريال جيزوس، فيما عاد مواطن الأخير غابريال مارتينيلي منذ فترة.

– نوتنغهام فورست واليونايتد

بعد بلوغه نصف نهائي الكأس على حساب برايتون بركلات الترجيح، يأمل نوتنغهام فوريست متابعة مغامرته الرائعة في الدوري هذا الموسم، عندما يستقبل الثلاثاء مانشستر يونايتد في مباراة قوية.

يحتل فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أرسنال، فيما يقبع يونايتد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (20 مقابل 19 لليفربول)، في المركز الثالث عشر.

-سيتي وليستر

بعد بلوغه نصف نهائي الكأس بثنائية النروجي إرلينغ هالاند، والمصري عمر مرموش الأحد على أرض بورنموث (2-1)، يبحث مانشستر سيتي عن تشديد الخناق على تشلسي الرابع (48-49)، عندما يستقبل ليستر سيتي وصيف القاع، فيما يلاقي تشلسي جاره اللندني توتنهام في مباراة قوية الخميس في ختام المرحلة.

وقال مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا- الذي سيفقد منطقيًا لقب الدوري المتوج به في المواسم الأربعة الماضية (رقم قياسي) :” سبع مرات تواليًا في نصف نهائي الكأس.. هذا رائع. هذا الجيل من اللاعبين حقق الإنجاز”.