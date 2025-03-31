لقب “تاريخي” ينتظر صلاح أمام إيفرتون

البلاد- جدة
سيكون الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع لقب تاريخي جديد، إذا نجح في التسجيل مع ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء المقبل.
اللقب ببساطة هو “الهداف التاريخي للأجانب” في الدوري الإنجليزي، حيث يتساوى صلاح حالياً مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو برصيد 184 هدفاً لكل منهما.
وإذا سجل صلاح الهدف سينفرد بالمركز الخامس في قائمة هدافي البريميرليغ، وسيصبح في حاجة إلى هدفين فقط لمعادلة رقم آندي كول صاحب المركز الرابع.
ولدى صلاح 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق 6 أهداف عن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
لكن صلاح سيضع نصب عينيه محاولة تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله هالاند عندما أحرز 36 هدفاً مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.
ويسير صلاح بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته، وإذا حدث ذلك فإنه سيعادل رقم الأسطورة تيري هنري هداف أرسنال وصاحب الرقم القياسي.
ونال صلاح لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018 عندما سجل 32 هدفاً، وهي أعلى حصيلة لقائد مصر حتى الآن، وفي الموسم التالي تقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفاً لكل منهم.
وحصل صلاح على الجائزة للمرة الثالثة في موسم 2021-2022 عندما أحرز 23 هدفاً، وتقاسم اللقب مع سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير.
وعلى مدار تاريخ ليفربول في البريميرليغ، حصل لاعب من النادي على لقب الهداف 6 مرات؛ منها 3 مرات بواسطة صلاح، إلى جانب مرتين مايكل أوين (1998 و1999) ولويس سواريز (2014).
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