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كانسيلو يغيب عن ديربي الهلال والنصر
الرياضة

كانسيلو يغيب عن ديربي الهلال والنصر

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1446 هـ      31 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن آخر تطورات إصابة البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وموقفه من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر.

ويستعد فريق الهلال لاستضافة نظيره النصر، الجمعة المقبل، في إطار الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وتأكد غياب كانسيلو، عن مواجهة الديربي أمام النصر، بعدما كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال خسارة فريقه أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البرتغالي لبرنامج تأهيلي خاص ما بين صالة الإعداد البدني والملعب، لتجهيزه لمباريات الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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