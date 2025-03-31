كانسيلو يغيب عن ديربي الهلال والنصر

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن آخر تطورات إصابة البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وموقفه من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر.

ويستعد فريق الهلال لاستضافة نظيره النصر، الجمعة المقبل، في إطار الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وتأكد غياب كانسيلو، عن مواجهة الديربي أمام النصر، بعدما كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال خسارة فريقه أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البرتغالي لبرنامج تأهيلي خاص ما بين صالة الإعداد البدني والملعب، لتجهيزه لمباريات الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.