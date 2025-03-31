دوران يلتحق بتدريبات النصر.. و “بيولي” يحسم موقف لابورت

البلاد- جدة
كشفت تقارير عن موعد عودة الكولومبي جون دوران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للانتظام في تدريبات الفريق العاصمي.
وتأخر وصول الكولومبي جون دوران إلى العاصمة الرياض للالتحاق بتدريبات فريقه؛ بسبب ظروف الطيران.
ومن المقرر أن يلتحق الكولومبي جون دوران بالتدريبات الجماعية لفريق النصر، مساء اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا في قمة الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.
من ناحية أخرى، سيتسلم الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، اليوم الاثنين المقبل، التقرير الطبي الخاص بشأن إصابة المدافع الإسباني إيمريك لابورت، التي كان قد تعرض لها بعد عودته إلى التدريبات عقب فترة غياب إثر معاناته آلامًا في العضلة الخلفية.
وستكون موعد عودة لابورت إلى التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمواجهة الهلال، سيتحدد بعد إطلاع بيولي على التقرير.
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