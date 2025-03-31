حماس توافق على مقترح مصري بشأن الهدنة وإسرائيل تتمسك بخطة ويتكوف

البلاد – غزة

وافقت حركة حماس على اقتراح مصري جديد يتضمن الإفراج عن خمسة رهائن مقابل تمديد الهدنة، بينما تواصل إسرائيل ربط التهدئة بموافقة الحركة على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وفي السياق ذاته، أعربت إسرائيل عن استعدادها لتمديد الهدنة حتى منتصف أبريل، في حين أكدت حماس تمسكها بالمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً شاملاً من غزة.

يأتي ذلك في ظل تعثر المفاوضات بسبب تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق، مما يهدد بتجدد القتال في القطاع، وسط تحذيرات دولية من عواقب كارثية على المدنيين.

من جهة ثانية، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت وجرفت اليوم، أكثر من 16 منشأة في قرى الأغوار الفلسطينية.

وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان، أن عمليات التجريف والتدمير وقعت بعد اقتحام عشرات الآليات العسكرية لقرى الفارسية وخلة خصر والبرج، ترافقت مع عمليات هدم تلك المنشآت وتجريف عدة خيام وتشريد سكانها، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها على جميع قرى الأغوار بهدف تهجير سكانها، في مقابل ذلك تكريس الاستيطان.