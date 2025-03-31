الرياضة “الفيفا” يدرس إقامة مباراة فاصلة بعد استبعاد ليون من مونديال الأندية

البلاد- جدة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إمكانية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي لوس أنجليس أف سي الأميركي، وكلوب أميركا المكسيكي؛ لتحديد هوية المتأهل الجديد إلى كأس العالم للأندية لهذا العام، وذلك بعد استبعاد مواطن الأخير ليون. وصرّح متحدث باسم “فيفا” لوكالة فرانس برس، أنّ أعلى سلطة في عالم الكرة المستديرة تدرس إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجليس إف سي، وكلوب أميركا لملء المقعد الشاغر الذي خلفه إيقاف ليون. واستُبعد ليون من النسخة المستحدثة لكأس العالم للأندية المكوّنة من 32 فريقاً، المقرّر إقامتها في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، في وقت سابق من هذا الشهر؛ لانتهاكه القواعد المتعلقة بملكية الأندية المتعددة؛ إذ تعود ملكيته لمجموعة باتشوكا، التي تُسيطر أيضاً على مواطنه باتشوكا المشارك بدوره في مونديال الأندية. وسيواجه لوس أنجليس، الذي خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف أمام ليون عام 2023- العملاق المكسيكي أميركا، الذي يُعتبر” الفريق الأعلى تصنيفاً” في الاتحاد القاري؛ وفقاً لمقترح “فيفا”. وأفاد المتحدث لـ”فرانس برس”:” يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يدرس إقامة مباراة فاصلة واحدة بين ناديي لوس أنجليس إف سي، وكلوب أميركا؛ للحصول على حق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ليحل بدلاً من ليون، وذلك بعد قرار لجنة الاستئناف في (فيفا)”. وأضاف:” سيتأهل الفائز في المباراة الفاصلة ما لم تُقرّر الإجراءات القانونية خلاف ذلك”. وسيُشارك الفريق الذي سيحل بدلاً من ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من تشيلسي الإنجليزي، فلامنغو البرازيلي والترجي التونسي.