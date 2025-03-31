“الجولة 27 من دوري يلو”.. مباريات حاسمة في جولة العيد

البلاد- جدة

تنطلق الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي يستأنف نشاطه بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب التوقف الدولي.

وقبل 8 جولات من النهاية يتصدر نيوم جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الحزم صاحب الوصافة، فيما يحل النجمة ثالثًا بـ47 نقطة.

وتقام الأربعاء 3 مباريات؛ حيث يلتقي الزلفي مع الجندل، وأحد مع الصفا، فيما يحل الحزم ضيفًا على جدة.

الزلفيx الجندل

يحل الزلفي في المركز 12 برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الجندل صاحب المركز الـ 11، وهو ما يعكس أهمية المباراة للفريقين الباحثين عن الابتعاد أكثر عن منطقة الخطر.

أحدx الصفا

يستقبل أحد ضيفه الصفا في مباراة حاسمة للفريقين في مهمتهما الصعبة من أجل البقاء؛ إذ يحل أحد في المركز الأخير برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الصفا في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

الحزمx جدة

يسعى الحزم لمواصلة انتصاراته والاقتراب من الصدارة، أو على الأقل تعزيز موقعه في مركز الوصافة، وذلك عندما يحل ضيفًا على جدة الباحث هو الآخر عن فوز جديد يعيده إلى مراكز ملحق الصعود؛ إذ يحل ثامنًا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المركز السادس “آخر مراكز البلاي أوف”.

– مباريات الخميس

تتواصل الخميس منافسات الجولة؛ حيث يلتقي النجمة مع الجبيل، ونيوم مع الطائي، والبكيرية مع الباطن.

النجمةx الجبيل

يبحث النجمة عن تعزيز موقعه في المركز الثالث، الذي ينفرد به برصيد 47 نقطة، عندما يستضيف الجبيل الذي يبحث عن فوز غائب منذ 7 جولات؛ ليتراجع للمركز الـ 14 برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

نيومxالطائي

يستقبل نيوم- صاحب الصدارة- ضيفه الطائي في مواجهة قوية، يبحث من خلالها كلا الفريقين عن الفوز، لاسيما أن الطائي صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يأمل في فوز ثالث على التوالي يقترب به من المركز الثاني، الذي لا تفصله عنه سوى 5 نقاط.

البكيريةxالباطن

يلتقي البكيرية ضيفه الباطن في مواجهة يبحث فيها البكيرية عن استعادة الانتصارات، والتقدم في الترتيب؛ إذ يحل سابعًا برصيد 39 نقطة، بينما يسعى الباطن للابتعاد عن منطقة الخطر؛ إذ يأتي في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

– مباريات الجمعة

تختتم الجمعة منافسات الجولة السابعة والعشرين؛ حيث يلتقي العدالة مع أبها، والجبلين مع العين، والفيصلي مع العربي.

العدالةx أبها

يسعى العدالة لوقف نزيف النقاط في مهمته للعودة إلى مركز الوصافة، بعدما تراجع إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يواصل أبها مهمته؛ من أجل الاقتراب من مراكز البلاي أوف؛ إذ يحل في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

الجبلينx العين

يسعى الجبلين صاحب الـ 40 نقطة؛ لتعزيز موقعه في المركز السادس، وذلك عندما يستقبل ضيفه العين الباحث عن الهروب من منطقة الهبوط؛ إذ يحل في المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة.

العربيx الفيصلي

يحل العربي صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة ضيفًا على الفيصلي صاحب المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة؛ والباحث عن الابتعاد خطوة من منطقة الهبوط.