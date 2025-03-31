ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم.

وارتفع الذهب بنسبة 9ر0 % إلى 3115 دولارًا للأوقية ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أن سجل رقمًا قياسيًا يوم الجمعة عندما واصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي مدعومًا بالطلب المتزايد عليه كملاذ استثماري في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بتطورات الاقتصاد والتجارة في العالم.

وبحلول الساعة الواحدة و35 دقيقة ظهرًا بتوقيت سنغافورة، جرى تداول الذهب بسعر 44ر3111 دولارًا للأوقية في العقود الفورية، ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 18 % تقريبًا.

وجاءت ارتفاعات الأسعار بفضل مشتريات البنوك المركزية من الذهب وزيادة الطلب عليه، وسط تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي.

ودعمت هذه العوامل الأسعار حتى مع تراجع توقعات المتعاملين في سوق عقود المبادلة على تخفيف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام إلى خفضين بربع نقطة مئوية.