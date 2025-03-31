“أصدقاء” تقدم 5 آلاف خدمة للاعبي كرة القدم السابقين

البلاد- جدة

قدمت جمعية أصدقاء أكثر من 5 آلاف خدمة للاعبين السابقين وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وتوزعت هذه الخدمات في عدةِ مساراتٍ؛ منها التمكين والمساندة والصحة.

وتم خلال شهر رمضان المبارك، تسيير حملتي عمرة ضمن برنامج العمرة، حيث بلغ عدد مستفيدي البرنامج 200 مستفيد، ووزعت الجمعية 2000 سلة غذائية، إضافة إلى العديد من الخدمات؛ مثل كسوة العيد وسداد إيجارات وفواتير، وأقامت الجمعية خلال الشهر، حفل إفطار رمضانيًا، أقيم على هامشه مباراة جمعت نجوم كرة القدم السابقين.

من جانبه، قدم عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام، فهيد الدوسري، شكره وتقديره للجهات الداعمة والمساهمين من جهات حكومية وقطاعات خيرية، ساعدت بنجاح كافة مستهدفات الجمعية خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدوسري: نفتخر في أصدقاء بمد جسور التعاون الدائم مع الجهات المانحة والخيرية، وعلى رأسها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، والمنصة الوطنية إحسان، وشركة عبد الله العثيم وأولاده الخيرية والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، ومؤسسة الشيخ فهد بن عبد الله العويضة الخيرية.

وختم الدوسري حديثه بأن المستهدفات دائمة عالية لجمعية أصدقاء اللاعبين، مشيراً إلى أن اللاعبين السابقين صنعوا المجد لسنوات طويلة في ملاعب كرة القدم، وأدخلوا الفرح والسرور لكل منزل في السعودية، وحان الوقت لرد جزء بسيط من ذلك.