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ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة

Alaa mohamedaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد  – مكة المكرمة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام.
وفي بداية الاستقبال جرى تبادل الأحاديث الودية، والتهنئة بعيد الفطر السعيد.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

 

Alaa

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