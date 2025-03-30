وزير الدفاع يستقبل قادة وزارة الدفاع وكبار مسؤوليها بمناسبة عيد الفطر المبارك

البلاد – مكة المكرمة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم، أصحاب السمو وقادة وزارة الدفاع، وكبار مسؤوليها، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاستقبال تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يُعيد هذا اليوم بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الوطن، ويديم عليه عزه وازدهاره، وأمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويوفق الجميع لخدمته والدفاع عنه.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، والمستشار بمكتب وزير الدفاع الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.