وزير الحرس الوطني يستقبل قادة الوزارة وكبار مسؤوليها المهنئين بعيد الفطر

البلاد – جدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بمكتبه في جدة، قادةَ الوزارة وكبار مسؤوليها من مدنيين وعسكريين، وعددًا من أمراء الأفواج، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة
عيد الفطر.
وهنأ سمو وزير الحرس الوطني الجميع بمناسبة عيد الفطر، كما بادلهم سموه التهنئة متمنيًا للجميع دوام العون والتوفيق، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة
-أيدها الله-.
حضر الاستقبال معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح الحربي، ووكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله التويجري، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، وعددٌ من مسؤولي الوزارة بالقطاع الغربي من مدنيين وعسكريين.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بمكتبه في جدة، قادةَ الوزارة وكبار مسؤوليها من مدنيين وعسكريين، وعددًا من أمراء الأفواج، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة
عيد الفطر.
وهنأ سمو وزير الحرس الوطني الجميع بمناسبة عيد الفطر، كما بادلهم سموه التهنئة متمنيًا للجميع دوام العون والتوفيق، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة
-أيدها الله-.
حضر الاستقبال معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح الحربي، ووكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله التويجري، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، وعددٌ من مسؤولي الوزارة بالقطاع الغربي من مدنيين وعسكريين.