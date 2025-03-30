نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

البلاد – جدة

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في قصر أمير المنطقة، عددًا من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة والمشايخ، وقادة القطاعات العسكرية ومسؤولي الجهات الحكومية، وجمعًا من أهالي المنطقة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر.

ونقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة لهم تهاني وتحيات سمو الأمير خالد بن فيصل، داعيًا الله سبحانه أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته الحكيمة بالمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ سموه الجميع بعيد الفطر، راجيًا من المولى جلّت قدرته أن يتقبل من الجميع عباداتهم وصالح أعمالهم، منوهًا بأن الأرقام المليونية التي شهدها المسجد الحرام خلال شهر رمضان، وما صاحبها – بفضل الله – ثم بدعم القيادة الرشيدة – أدامها الله – من جهود كبيرة وتسخير للإمكانات المادية والبشرية كافة، يسّرت على المعتمرين والمصلين أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالأمن والروحانية والسكينة.

وفي الختام، عبّر سموه عن شكره وتقديره لجميع القطاعات ومنسوبيها على جهودهم الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، التي مكنتهم من أداء شعائرهم الدينية بكل يسر وطمأنينة.