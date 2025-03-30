مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

البلاد- جدة
قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي؛ للإبقاء على أمله الوحيد بالفوز بلقب هذا الموسم، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على بورنموث 2-1 اليوم الأحد.
وعلى ملعب فيتاليتي، تلقى الضيوف صدمة عندما افتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث (21)، لكنهم نجحوا في قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني بهدفين عبر النرويجي إرلينغ هالاند (49) ومرموش (63).
وكانت الزيارة الأخيرة لسيتي الى ملعب بورنموث انتهت بخسارته 1-2 في 2 نوفمبر الماضي.
وأكمل سيتي عقد المتأهلين إلى دور الأربعة الذي سيقام في 26 و27 أبريل على ملعب ويمبلي، ضاربًا موعدًا مع نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز حتى اللحظة، فيما يلتقي أستون فيلا الفائز الأحد على بريستون من دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب” 3-0 مع كريستال بالاس.
وبعد خروجه من ملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومكوثه خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري وسط سعيه الحثيث للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، باتت مسابقة الكأس آخر ملجأ لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.
ويسعى سيتي إلى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي 2-1.
هالاند يعادل النتيجة لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/WFrb3m1u8A
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
عمر مرموش ينجح بتسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/NzDackjGsR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025