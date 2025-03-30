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مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد
الرياضة

مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي؛ للإبقاء على أمله الوحيد بالفوز بلقب هذا الموسم، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على بورنموث 2-1 اليوم الأحد.

وعلى ملعب فيتاليتي، تلقى الضيوف صدمة عندما افتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث (21)، لكنهم نجحوا في قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني بهدفين عبر النرويجي إرلينغ هالاند (49) ومرموش (63).

وكانت الزيارة الأخيرة لسيتي الى ملعب بورنموث انتهت بخسارته 1-2 في 2 نوفمبر الماضي.

وأكمل سيتي عقد المتأهلين إلى دور الأربعة الذي سيقام في 26 و27 أبريل على ملعب ويمبلي، ضاربًا موعدًا مع نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز حتى اللحظة، فيما يلتقي أستون فيلا الفائز الأحد على بريستون من دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب” 3-0 مع كريستال بالاس.

وبعد خروجه من ملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومكوثه خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري وسط سعيه الحثيث للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، باتت مسابقة الكأس آخر ملجأ لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

ويسعى سيتي إلى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي 2-1.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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