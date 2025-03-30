قبل الكلاسيكو المنتظر.. الاتحاد يتفوق على الشباب في كأس الملك

ستكون الجماهير السعودية على موعد مع حدث كروي منتظر مساء يوم الثلاثاء المقبل ثالث أيام عيد الفطر، عندما يحتضن ملعب الإنماء الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025.
وكان الاتحاد حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح أمام مضيفه الهلال في ربع النهائي، الذي شهد فوز الشباب على الفيحاء بنتيجة 2-1.
وتقام مباراة نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء المقبل؛ حيث يستقبل القادسية ضيفه الرائد.
وتعد هذه أول مواجهة بين الفريقين على مستوى بطولة كأس الملك منذ مواجهتهما في موسم 2022-2023 عندما فاز الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة سابقًا – الإنماء حاليًا” بركلات الترجيح لحساب الدور ثمن النهائي، وهو نفس ملعب مباراة الثلاثاء.
ويعود أول لقاء بين الاتحاد والشباب في كأس الملك إلى عام 1980 عندما فاز الشباب بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، فيما تواجها في العام التالي “1981” وفاز الاتحاد 1-0 لحساب دور الـ16.
وعاد الفريقان والتقيا في كأس الملك عام 1986 ليفوز الاتحاد بركلات الترجيح لحساب الدور ربع النهائي.
وبنظامها السابق “كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال” تواجه الفريقان في نهائي نسخة 2008 حيث فاز الشباب بنتيجة 3-1، ليعودا ويلتقيا في نهائي 2009 ويكرر الشباب تفوقه بالفوز برباعية نظيفة، قبل أن يرد الاتحاد بالفوز في نصف نهائي نسخة 2010 بنتيجتي 2-0 و2-1. وتواصل تفوق الاتحاد بالفوز في المباراة النهائية لنسخة 2013 بنتيجة 4-2.
وبالنظام الحالي، التقى الفريقان لأول مرة في نسخة 2018؛ وذلك في الدور ربع النهائي، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 4-2، ليلتقيا لآخر مرة عام في نسخة 2022-2023 ويفوز الاتحاد بركلات الترجيح لحساب دور الـ16.
وإجمالًا، التقى الفريقان 10 مرات في كأس الملك، تفوق الاتحاد في 7، مقابل 3 انتصارات للشباب.
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