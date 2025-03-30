الرياضة

حجازي يرد بقوة على تصريح مدرب منتخب مصر

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

رد الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب نيوم، على تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، التي أشار خلالها أن نسبة عودته لصفوف” الفراعنة” لا تتخطى1%.

وكان حسام حسن قد حل ضيفًا على برنامج رامز جلال، عبر شاشة قناة “إم بي سي”، وأكد على أن نسبة أحمد حجازي في العودة لمنتخب مصر لا تتعدى نسبة الـ 1%، بعد الأزمة العنيفة بينهما في أحد معسكرات المنتخب المصري.


ورد أحد حجازي، عبر حسابه الرسمي بانستجرام على تصريحات حسام حسن، بنشر صورة لقميصه بعد تجاوز 100 مباراة دولية مع منتخب مصر وعلق: “لو معاك يبقى 0%”.

 

وكان حجازي قد انتقل من صفوف الاتحاد إلى نيوم في الصيف الماضي.

ويقود حجازي خط دفاع نيوم الذي بات قريبًا من الصعود إلى دوري روشن السعودي بعد تصدر جدول ترتيب “يلو”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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