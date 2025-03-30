حجازي يرد بقوة على تصريح مدرب منتخب مصر

البلاد- جدة
رد الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب نيوم، على تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، التي أشار خلالها أن نسبة عودته لصفوف” الفراعنة” لا تتخطى1%.
وكان حسام حسن قد حل ضيفًا على برنامج رامز جلال، عبر شاشة قناة “إم بي سي”، وأكد على أن نسبة أحمد حجازي في العودة لمنتخب مصر لا تتعدى نسبة الـ 1%، بعد الأزمة العنيفة بينهما في أحد معسكرات المنتخب المصري.
ورد أحد حجازي، عبر حسابه الرسمي بانستجرام على تصريحات حسام حسن، بنشر صورة لقميصه بعد تجاوز 100 مباراة دولية مع منتخب مصر وعلق: “لو معاك يبقى 0%”.