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جريمة مروعة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

باشرت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة حادثة اعتداء مروعة، حيث أقدم مقيم من الجنسية البنغلاديشية على الاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض وسكب مادة الأسيد الحارقة عليها، أثناء نزولهما من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها، بالإضافة إلى وفاة أخرى وإصابات متعددة في الحادث. كما أقدم الجاني على محاولة الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، قبل أن يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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