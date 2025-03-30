جريمة مروعة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة

البلاد – جدة

باشرت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة حادثة اعتداء مروعة، حيث أقدم مقيم من الجنسية البنغلاديشية على الاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض وسكب مادة الأسيد الحارقة عليها، أثناء نزولهما من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها، بالإضافة إلى وفاة أخرى وإصابات متعددة في الحادث. كما أقدم الجاني على محاولة الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، قبل أن يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.