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تعرف على حقيقة انتقال رونالدو إلى إنتر ميامي
الرياضة

تعرف على حقيقة انتقال رونالدو إلى إنتر ميامي

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عالمية عن حقيقة ما تردد عن رغبة إنتر ميامي الأمريكي في ضم رونالدو المحترف في صفوف النصر.

ونفى الصحفي الموثوق به “فابريزو رومانو”، عبر منصة “إكس”، رغبة رونالدو في الانتقال إلى إنتر ميامي.

وقال فابريزور: “أخبار انتقال رونالدو من صفوف النصر إلى إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي غير دقيقة على الإطلاق”.

وأشار إلى أن رونالدو لم يحدد مصيره بعد، سواء بالتجديد لنادي النصر، أو الاعتزال، أو الرحيل إلى أوروبا، ولكنه لن يذهب إلى إنتر ميامي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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