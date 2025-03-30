تعرف على حقيقة انتقال رونالدو إلى إنتر ميامي

البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية عن حقيقة ما تردد عن رغبة إنتر ميامي الأمريكي في ضم رونالدو المحترف في صفوف النصر. ونفى الصحفي الموثوق به “فابريزو رومانو”، عبر منصة “إكس”، رغبة رونالدو في الانتقال إلى إنتر ميامي. وقال فابريزور: “أخبار انتقال رونالدو من صفوف النصر إلى إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي غير دقيقة على الإطلاق”. وأشار إلى أن رونالدو لم يحدد مصيره بعد، سواء بالتجديد لنادي النصر، أو الاعتزال، أو الرحيل إلى أوروبا، ولكنه لن يذهب إلى إنتر ميامي.