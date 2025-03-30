الرياضة

الوليد بن طلال يحسم بقاء سالم الدوسري في الهلال بـ 120 مليونًا

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد النجيري

قام  الأمير الوليد بن طلال ليلة أمس بزيارة إلى مقر نادي الهلال بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الهلال وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبو الفريق الهلالي قبل خوضهم لقاء وديًا مع فريق الدرعية.

وعلمت” البلاد” من مصادرها، أن الأمير الوليد  عايد الهلاليين بتجديد عقد النجم سالم الدوسري لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتضمن عقد سالم الدوسري- طبقًا لمصادر “اليلاد”:
‏1- التجديد 3 سنوات لسالم ليختتم مشواره الكروي داخل الهلال
‏2- قيمة الصفقه 120 مليون ريال
‏3- قيمة السنه الواحده 40 مليون ريال
‏4- استمرار (شارة القائد) مع سالم

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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