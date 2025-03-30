النصر يرصد راتبًا ضخمًا لضم فينيسيوس جونيور

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد أن إدارة نادي النصر تخطط للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة Fichajes الإسبانية: إن النصر يرصد راتبًا ضخمًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل الحصول على خدماته.
وباتت صفقة فينيسيوس جونيور على رأس الصفقات التي يطمح النصر لإتمامها خلال الصيف المقبل.
وساهم فينيسيوس جونيور صاحب الـ 24 عامًا في 29 هدفًا مع ريال مدريد بالموسم الجاري خلال كافة المسابقات.
ويحتل النصر الترتيب الثالث في دوري روشن السعودي بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة وقبل مباراته المرتقبة أمام الهلال في ديربي الرياض الجمعة المقبل.