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النصر يرصد راتبًا ضخمًا لضم فينيسيوس جونيور
الرياضة

النصر يرصد راتبًا ضخمًا لضم فينيسيوس جونيور

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد أن إدارة نادي النصر تخطط للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة Fichajes الإسبانية: إن النصر يرصد راتبًا ضخمًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل الحصول على خدماته.

وباتت صفقة فينيسيوس جونيور على رأس الصفقات التي يطمح النصر لإتمامها خلال الصيف المقبل.

وساهم فينيسيوس جونيور صاحب الـ 24 عامًا في 29 هدفًا مع ريال مدريد بالموسم الجاري خلال كافة المسابقات.

ويحتل النصر الترتيب الثالث في دوري روشن السعودي بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة وقبل مباراته المرتقبة أمام الهلال في ديربي الرياض الجمعة المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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