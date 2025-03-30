إغلاق فروع منشأة غذائية احترازياً بسبب التسمم

البلاد : جدة

أغلقت وزارة البلديات والإسكان مصنعين وفروع منشأة غذائية احترازياً في مناطق البلاد، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل، وذلك عقب التأكد من توافر حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، معظمها تماثل إلى الشفاء قيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.

في سياق متصل، نوه بيان البلديات المنشور عبر منصة إكس بأن فرق الرقابة الميدانية في أمانات المناطق تعاملت مباشرة مع البلاغات الواردة التي تفيد بوقوع حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة أنها باشرت عبر تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، فيما جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، إذ اتُخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة التي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازياً، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

وتؤكد وزارة البلديات والإسكان على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.