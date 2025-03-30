أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

المدينة المنورة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر.

وقال سموه بهذه المناسبة :” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم -حفظكم الله- وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي”.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وقال سموه بهذه المناسبة :”يطيب لي أن أرفع لسموكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من سموكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموكم الكريم -حفظكم الله- والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي”.