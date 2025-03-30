الرياضة

أستون فيلا يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1446 هـ      30 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق بريستون (3-0) اليوم الأحد، على ملعب ديبديل، معقل فريق بريستون.

ماركوس راشفورد وقع على ثنائية من أهداف أستون فيلا، في الدقائق 58 ثم 63 من علامة الجزاء. فيما أضاف جاكوب رامزي الهدف الثالث الذي قضى على آمال بريستون، بمجهود فردي كبير في الدقيقة 71؛ ليحجز أستون فيلا مقعده في نصف نهائي كأس إنجلترا، للمرة الأولى منذ موسم 14-15، الذي كان قد نجح وقتها في التأهل للمباراة النهائية، لكن خسر اللقب.

أستون فيلا يتطلع للحصول على لقب كأس إنجلترا، للمرة السادسة في تاريخه، مع إمكانية استعادة اللقب لأول مرة منذ 68 عامًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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