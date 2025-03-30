أستون فيلا يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

البلاد- جدة
تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق بريستون (3-0) اليوم الأحد، على ملعب ديبديل، معقل فريق بريستون.
ماركوس راشفورد وقع على ثنائية من أهداف أستون فيلا، في الدقائق 58 ثم 63 من علامة الجزاء. فيما أضاف جاكوب رامزي الهدف الثالث الذي قضى على آمال بريستون، بمجهود فردي كبير في الدقيقة 71؛ ليحجز أستون فيلا مقعده في نصف نهائي كأس إنجلترا، للمرة الأولى منذ موسم 14-15، الذي كان قد نجح وقتها في التأهل للمباراة النهائية، لكن خسر اللقب.
أستون فيلا يتطلع للحصول على لقب كأس إنجلترا، للمرة السادسة في تاريخه، مع إمكانية استعادة اللقب لأول مرة منذ 68 عامًا.
⚽️🔥 ثنائية راشفورد تهدي أستون فيلا تقدماً مريحاً#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #FACup pic.twitter.com/jsdc5ajcDL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025