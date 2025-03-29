الرياضة

يوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة جنوى

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ      29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

عاد فريق يوفنتوس إلى سكة الانتصارات، بفوز صعب على نظيره جنوى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف نادي يوفنتوس في شباك جنوى عن طريق كينان يلدز في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكان يوفنتوس قج تعرض إلى هزيمتين في آخر مباراتين أمام أتالانتا وفيورنتينا، تحت قيادة المدير الفني تياجو موتا، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات تحت قيادة المدير الفني الجديد للسيدة العجوز إيجور تودور.

وارتفع رصيد نادي يوفنتوس إلى النقطة 55 في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، فيما جاء جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *