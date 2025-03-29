يوفنتوس يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة جنوى

البلاد- جدة
عاد فريق يوفنتوس إلى سكة الانتصارات، بفوز صعب على نظيره جنوى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الإيطالي.
جاء هدف نادي يوفنتوس في شباك جنوى عن طريق كينان يلدز في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وكان يوفنتوس قج تعرض إلى هزيمتين في آخر مباراتين أمام أتالانتا وفيورنتينا، تحت قيادة المدير الفني تياجو موتا، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات تحت قيادة المدير الفني الجديد للسيدة العجوز إيجور تودور.
وارتفع رصيد نادي يوفنتوس إلى النقطة 55 في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، فيما جاء جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على ضيفه جنوى بهدف دون من توقيع كينان يلديز⚽️⚪️⚫️#يوفنتوس_جنوى#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8VeBzBNbMw
— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 29, 2025