عوار جاهز لديربي جدة

البلا- جدة بات حسام عوار، صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، جاهزًا للمشاركة مع فريقه ضد الأهلي في ديربي جدة المرتقب.

ويتنافس الأهلي والاتحاد في ملعب “الإنماء”، مساء الخامس من أبريل المقبل، في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي. وشارك عوار في التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد، اليوم السبت، تحت قيادة المدير الفني لوران بلان. وعانى عوار من إصابة في مباراة الاتحاد بالجولة 25 من روشن ضد الرياض؛ تسببت في استبعاده من منتخب بلاده الجزائري في التوقف الدولي بمارس. ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف قبل ديربي جدة أمام الأهلي.