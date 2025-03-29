طرح تذاكر مباراة ديربي الهلال والنصر

البلاد- جدة

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن طرح تذاكر مباراته أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، التي ستجرى يوم 4 أبريل المقبل على ملعب المملكة آرينا.

وجاءت أسعار تذاكر ديربي الرياض بين الهلال وضيفه النصر على النحو التالي: 92 ريالًا لفئة خلف المرمى، و193 ريالًا للواجهة في الدور الأول، و149 ريالًا للواجهة في الدور الثاني، و116 ريالًا للواجهة في الدور الثالث، و248 ريالًا لأطراف الواجهة، فيما تراوحت أسعار التذاكر في منتصف الواجهة بين 423 و607 ريالات.

وقبل الديربي، يحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر رابعًا بـ 51 نقطة.